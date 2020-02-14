Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
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Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

14.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:52
Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

'de, terör örgütü 'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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