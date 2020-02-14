Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Tunceli'de, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Tunceli'de, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.