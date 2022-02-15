Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı - Haberler
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Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı

AA, Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında 20 Kasım 2021'de Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-2021/351 Operasyonu düzenledi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde kriminal inceleme yapan ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlenen kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine amacıyla operasyonlar sürüyor.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Muhammet Yılmaz, Tunceli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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