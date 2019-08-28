Tunceli'de terör operasyonu

28.08.2019 23:34

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da kent merkezi kırsalında jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 3 teröristin silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü aktarılarak, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kentte 23 Ağustos tarihinde Nazımiye ilçesi kırsalında jandarma timlerince 3, 25 Ağustos'ta kent merkezi kırsalında JÖH ve PÖH timlerince 1, dün de Ovacık ilçesi kırsalında JÖH timlerince 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Tunceli merkezi kırsalındaki operasyonda bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle son bir haftada ilde etkisizleştirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Kaynak: AA