Tunceli'de Terör Operasyonu
TUNCELİ(AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
TUNCELİ(AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olma" suçundan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler H.O., H.A., S.T. ve F.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA