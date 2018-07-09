Tunceli'de Terör Operasyonu
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde devam eden operasyonda bir terörist ölü ele geçirildi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde devam eden operasyonda bir terörist ölü ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Nazımiye ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği, kent genelinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.