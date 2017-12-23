Tunceli'de Terör Operasyonu

Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kent merkezi kırsalında operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:





"Operasyon kapsamında 4 M-16 şarjörü, kalaşnikof şarjörü, 2 sırt çantası, 5 mühimmat kutusu, güneş paneli, akü, 8 çift ayakkabı, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, piknik tüpü, naylon branda, 2 soba, 7 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çelik boru, 30 metre su borusu, çok sayıda konserve, tıbbi ve yaşam malzemesi, banyo ve temizlik malzemesi ele geçirilmiştir."