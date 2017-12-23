Tunceli'de Terör Operasyonu
Tunceli’de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir sığınakta çok sayıda şarjör ile yaşam, gıda ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir sığınakta çok sayıda şarjör ile yaşam, gıda ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 4 adet M-16 boş şarjörü, 1 adet kalaşnikof boş şarjörü, 2 adet sırt çantası, 5 adet boş mühimmat kutusu, 1 adet güneş paneli, 1 adet akü, 7 çift mekap ayakkabı, 1 çift bayan spor ayakkabı, 2 adet 12 kilogramlık dolu tüp, 1 adet piknik tüpü, 2 adet naylon branda, 50 m. naylon branda, 2 adet odun sobası, 9 adet soba borusu, 7 adet EYP yapımında kullanılan çelik boru 30 metre su borusu, 1 adet ekmek sacı, 1 adet tencere, çok miktarda konserve, tıbbi, yaşam, banyo ve temizlik malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. - TUNCELİ