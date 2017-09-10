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Tunceli'de Terör Operasyonu

Nazımiye ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Tunceli'de Terör Operasyonu

Nazımiye ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Kaynak: Dunya.com