Tunceli'de terör operasyonu: 10 gözaltı

07.10.2019 13:33

Tunceli terör soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP'lilerinde bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, aralarında HDP'li yönetici ve üyelerinde bulunduğu 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler bugün sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Örgüt üyeliği ve örgütün propagandası yaptığı iddia edilen ve HDP ile DBP'nin eski il yöneticilerinin de aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA