TUNCELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ - Haberler

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TUNCELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de, kar yağışı ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de, kar yağışı ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışıyla kent merkezi, kısa sürede bembeyaz oldu. Valilik, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına, Tunceli il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 09.03.2022 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

Şehirde kar yağışı Kar taneleri

Şehir merkezinde yürüyen vatandaşlar Sokaklardaki kar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)

TUNCELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

TUNCELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

TUNCELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

TUNCELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli, kar, Güncel, Haberler

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