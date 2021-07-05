Tunceli'de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
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Tunceli'de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Tunceli'de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımı ile tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımı ile tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran tarihli tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında Tunceli'de, toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda tasarruf tedbirleri konusunda yapılacaklar konuşuldu.

Tasarruf tedbirleri toplantısının ardından il idare şube başkanları toplantısı da gerçekleştirildi. - TUNCELİ

Tunceli'de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
Tunceli'de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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