Tunceli'de tarihi mezar taşları tescillenecek

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve ilgisizlikten tahrip olan atbaşı ve koçbaşı figürlü mezar taşlarının tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve ilgisizlikten tahrip olan atbaşı ve koçbaşı figürlü mezar taşlarının tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde 18'inci yüzyıla ait olduğu üzerinde durulan atbaşı, koçbaşı gibi figürlü tarihi mezar taşları ilgisizlikten dolayı tahrip oldu. Köylülerin talebi üzerine Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ile Arkeolog Özgür Şahin bölgeye gelerek incelemede bulundu. Öncel ve Şahin, köylülerle birlikte devrilen mezar taşlarını yerlerine yerleştirip, envanter çalışması yaptı. Yapılacak çalışmaların ardından bölgenin sit alanı ilan edilip, mezar taşlarının tescilleneceği bildirildi.Köylülerden Emir Ali, Müze Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Buradaki mezar taşlarının hepsi yere düşmüştü. Tarihin ve kültürün gelecek nesillere aktarılması lazım. Benim çocukluğum bu köyde geçti. Bu mezarların hepsi atalarımızın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM