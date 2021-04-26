Tunceli'de tarihi eser niteliğinde aslan ve melek figürü ele geçirildi
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Tunceli'de tarihi eser niteliğinde aslan ve melek figürü ele geçirildi

Tunceli'de tarihi eser niteliğinde aslan ve melek figürü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında tarihi eser olduğu değerlendirilen aslan ve melek figürü ele geçirildi.

Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında tarihi eser olduğu değerlendirilen aslan ve melek figürü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet aslan ve melek figürü ele geçirildi. Araçtaki şahıs gözaltına alınırken, aslan ve melek figürlerine incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de tarihi eser niteliğinde aslan ve melek figürü ele geçirildi
Tunceli'de tarihi eser niteliğinde aslan ve melek figürü ele geçirildi
Tunceli'de tarihi eser niteliğinde aslan ve melek figürü ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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