Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür

Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma 'tam kapanma'da kurallara uyan kent sakinlerine teşekkür etti.

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma 'tam kapanma'da kurallara uyan kent sakinlerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Tunceli'de büyük ölçüde uyulduğu belirlendi.  'Tam kapanmaya' uyan kent halkına Vali Mehmet Ali Özkan, teşekkürlerini illeti. Vali Özkan, "Tüm ülkede olduğu gibi erenlerin, doğal güzelliklerin ve Munzur'un şehri olan Tunceli'mizde kısıtlama devam ediyor. Tunceli'miz her konuda çok duyarlı ve bilinçli bir kentimiz. Halk sağlığı için vatandaşlarımız kurallara büyük ölçüde uyuyor. Salgın sebebiyle almış olduğumuz tedbirlere uyan ve uygulayan saygın ve saygılı hemşerilerime teşekkür ederim" dedi.Kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik ekiplerin denetimleri sürerken, polis ve jandarma ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmaları sürüyor.


Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür
Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi
Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Diego Cenk Tosun Gökhan Töre Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:35:30. #1.14#

title