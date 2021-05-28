Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de taksiyle çarpışarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Tunceli'de taksiyle çarpışarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Muzaffer Yazar'ın kullandığı 06 BTM 631 plakalı otomobil, Tunceli-Hozat kara yolu Esenyurt mezrası mevkisinde Şahin Ulak idaresindeki 62 T 044 plakalı taksiyle çarpıştı.

Daha sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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