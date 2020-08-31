Tunceli'de, sürü halindeki şamualar görüntülendi
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Tunceli'de, sürü halindeki şamualar görüntülendi

Tunceli'de, sürü halindeki şamualar görüntülendiTUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı'nda, şamua cinsi olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

31.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:50

Tunceli'de, sürü halindeki şamualar görüntülendi

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı'nda, şamua cinsi olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Pülümür ilçesindeki Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi. Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.

Şamuaları görüntülediği için kendini çok şanslı hissettiğini anlatan Akyüz, Çok özel yaban hayvanı grubunda yer alıyor. Görüntülemek, imkansız gibi bir şey. Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnsanlar o bölgeleri kullanmaz. İnanılmaz bir hızları var. Munzur Dağı'na gitmiştik. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydettim. Çok uzakta olmalarına rağmen bizleri rahatlıkla fark ettiler. İnanılmaz güzel canlılar, görüntülediğim için kendimi şanslı hissediyorum dedi.

Tunceli'de, sürü halindeki şamualar görüntülendi

Kaynak: DHA

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