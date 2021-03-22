Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi
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Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi

22.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:00

- Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi Tunceli'de zaman zaman kent merkezine kadar inen yaban domuzları bu kez karayolundan ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi.

- Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de zaman zaman kent merkezine kadar inen yaban domuzları bu kez karayolundan ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'de zaman zaman merkez Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar inen ve kimi vatandaşlar tarafından elle beslenen yaban domuzları bu kez Mazgirt İlçesi'nde görüntülendi. Meşelik alandan bir anda karayoluna çıkan onlarca domuz daha sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Araçların durarak yol verdiği yaban domuzları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi
Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi
Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi
Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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