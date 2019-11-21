"Tunceli'de Spor ve Spor Turizmi'nin Gelişmesi" konferansı

21.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:24

Tunceli'de, Valilik ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığınca "Tunceli'de Spor ve Spor Turizminin Gelişmesi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki konferansta yaptığı konuşmada, Tunceli'nin birkaç yıl öncesine kadar terörle anıldığını fakat güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla kentin huzur, spor, turizm ve kültür şehri haline geldiğini söyledi.

Bir kentin yaşanılabilir olması için huzurun en önemli faktör olduğunu ve bunun sağlanması için çalıştıklarını vurgulayan Vali Sonel, "Siz ne yaparsanız yapın, eğer bir şehirde huzur olmazsa ne turizm, ne spor, ne de gelişmişlik olur. Hiçbir şey olmaz." dedi.

Sonel, kendisinin bir dönem Valiliğin yanı sıra Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak da görev yaptığını anımsatarak, bu süre zarfında kentin modern bir görünüme kavuşması ve turizm altyapısının oluşturulması için önemli projeleri hayata geçirdiğini aktardı.

Tunceli'nin 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, bu yıl da 20 ülkenin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonasına başarıyla ev sahipliği yaparak su sporlarında potansiyelini herkese kabul ettirdiğine dikkati çeken Sonel, şöyle devam etti:

"Bir vakitten sonra akşam dışarıya çıkılmayan Tunceli'den, gece 12, 1'lere kadar eşiyle nişanlısıyla çocuğuyla çok rahat bir şekilde sokaklarında gezilen Tunceli'ye dönüldü. Munzur Çayı kıyısında olmak üzere Pülümür Çayı'nda Ege ve Akdeniz'i aratmayan sahilleri, sportif faaliyetleri, adeta bir tatil şehir hüviyetine kavuştu. Tabii bunlar üst üste gelince turizmle ilgili bu sektörler canlanmaya başladı. Geçmiş yıllarda yıllık 250 civarında insan rafting yaparken şimdi yılda 10 bin civarında vatandaşın rafting yaptığının konuşulması insanı mutlu ediyor ya da yılda 700 binlerdeyken şehrimize giren çıkan araç sayısı, 2018'de 2 milyon 800 bin, bu yıl da şu ana kadar 3 milyon 500 bine ulaşması heyecan verici. Geçmiş yıllarda gecelik konaklayan turist sayısı 15 bin civarındayken bu yıl 312 bin civarında olması insanı mutlu ediyor."

Sonel, Tunceli'de turizm ve spor konularında konferans ve paneller yapacaklarını, bu tür organizasyonlarla kenti daha ileriye taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Tunceli 5 yıl sonra uluslararası sportif kamp merkezinin başkenti olacak"

Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Tunceli'nin artık doğa ve sporlarında, turizmde marka bir şehir haline geldiğini ve artık büyük seyahat acentelerinin de kente turlar düzenleyeceğini söyledi.

Tunceli'nin sporda altyapısını oluşturduğu gibi turizmde de tespit edilen sorunlarının acilen giderilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, Türkiye'de pek çok vatandaşın Tunceli'deki değişimi ve dönüşümü yerinde görmek ve spor yapmak için kente geldiğini belirtti.

Yardımcı, Munzur Çayı'nın 36 kilometresinin uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini anımsatarak, parkurun uzatılması için çalışma yapacaklarını aktardı.

Tunceli'de su sporları altyapısını oluşturmak için "Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi" açarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Yardımcı, "Bu bölgenin turizm başkenti Tunceli'dir. Ben 5 yıl sonra bu işin sürdürülebilmesi halinde, Sayın Valimizin attığı bu temeli gerçekten sürdürülebilmesi halinde hani Antalya dünya turizminin başkenti deniyor ya Tunceli'de uluslararası sportif kamp merkezinin başkenti olacak." diye konuştu.

Konferans, Vali Sonel ve Yardımcı'nın yarışmalarda Tunceli'yi başarıyla temsil eden sporculara çeşitli hediyeler vermesiyle sonra erdi.

Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, milli sporcular ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA