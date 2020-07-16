Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
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Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldıTUNCELİ Valiliği, sosyal medyada 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden...

16.07.2020 02:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:25

Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

TUNCELİ Valiliği, sosyal medyada 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi

Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: DHA

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