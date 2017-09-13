Tunceli'de "Sokakta Satranç Var" Etkinliği

Tunceli'de sokakta satranç etkinliği düzenlendi.



Türkiye Satranç Federasyonu, Tunceli Gençlik Merkezi ile Satranç İl Temsilciliği tarafından "Sokakta Satranç Var" etkinliği gerçekleştirildi. Seyit Rıza Meydanı'nda yapılan etkinliğe katılanlar, satranç oynayarak farkındalık oluşturdu.



Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ülke genelinde sokakta satranç etkinliği düzenlendiğini belirten Tunceli Satranç İl Temsilciliği Gençlik Lideri ve Satranç Antrenörü Erbil Ol,"Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'Sokakta Satranç Var' etkinliğini bizler de ilimizde düzenledik. Amacımız, halkın satranca olan ilgisini arttırabilmek, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp zihinsel gelişimlerini doğrudan ve olumlu yönde etkileyen satranç sporunu sevdirmek, halkımıza satrancı tanıtmaktı. Bu kapsamda, sokakta, parkta, doğada bu ve buna benzer yerlerde etkinlikler düzenliyoruz"dedi. - TUNCELİ