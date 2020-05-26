Tunceli'de sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi
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Tunceli'de sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi

Tunceli'de sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi Tunceli'de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını besledi.

26.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:22

Tunceli'de sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi

TUNCELİ - Tunceli'de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını besledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanları unutulmadı. İşletmelerin kapalı olduğu, sokakların boş kaldığı kentte Valilik koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri sokak hayvanları için de seferber oldu. Emniyet, Jandarma, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve gönüllülerden oluşturulan vefa ekipleri, kent merkezi, mahalle ve sokaklarda bulunan hayvanlarını yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek yiyecek ve mama bıraktı.

Vali Tuncay Sonel, "Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar, sokaklardaki can dostlarımızı unutmadılar"dedi.

Tunceli'de sokak hayvanları 'vefa' eliyle beslendi

Kaynak: İHA

Manşet

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