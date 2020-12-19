Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği
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Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği

19.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:14
Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle diğer hafta sonlarında olduğu gibi bugün de kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle diğer hafta sonlarında olduğu gibi bugün de kentin en işlek caddeleri boş kaldı.,

Covid-19'la mücadele kapsamında üçüncü haftaya giren ve dün akşam saat 21.00'da başlayan 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu haftaki kısıtlamaya da Tuncelili vatandaşların uydu. Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek caddeleri bomboş kalırken, polis ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.

Kısıtlamaya kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de tam olarak uyulduğu belirtildi. - TUNCELİ

Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği
Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği
Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği
Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği
Tunceli'de sokağa kısıtlaması sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:14:38. #1.15#
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