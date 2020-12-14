Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 avcıya yasal işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 avcıya yasal işlem yapıldı

14.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:17
Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 avcıya yasal işlem yapıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ava çıkan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ava çıkan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin bazı alanlarında koruma kontrol faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 2 kişi hakkında işlem yapılmış olup takozsuz kullanılan bir yivsiz yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. Ayrıca kişilere sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince işlem yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

İlgili Haberler

Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 kişiye para cezası
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 kişiye para cezası
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 53 kişiye 40 bin 82 lira ceza
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 53 kişiye 40 bin 82 lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler uygulamada yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler uygulamada yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Erkan Akçay Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Mustafa Sandal Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Çağdaş Atan Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 avcıya yasal işlem yapıldı - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:21:26. #1.15#
title