Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 avcıya yasal işlem yapıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ava çıkan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin bazı alanlarında koruma kontrol faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 2 kişi hakkında işlem yapılmış olup takozsuz kullanılan bir yivsiz yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. Ayrıca kişilere sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince işlem yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren