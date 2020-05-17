Tunceli'de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü, tur aracıyla gezdirildi KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bugün ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalar, Tunceli'de, tur aracıyla gezdi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bugün ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalar, Tunceli'de, tur aracıyla gezdi.

Terör örgütlerinden temizlenen ve turizm kenti haline gelen Tunceli'de, bugün sokağa çıkan 65 yaş ve kronik hastalar, Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen tur aracıyla gezdirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle bugün ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar tur aracıyla Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin eşliğinde Munzur Nehri bölgesinde doğanın keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA