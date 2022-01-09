Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu - Haberler
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Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, bir süre önce yağan kar ile beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler, kırağı tuttu.

Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, karla kaplı Munzur Dağları'nın zirvesiyle bütünleşerek güzel görüntüler sundu.

İlçede yaşayan fotoğrafçılar da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu

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