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Tunceli'de soba zehirlenmesi

Tunceli'de soba zehirlenmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Hozat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Şaban'ın evde yaktığı sobadan karbonmonoksit gazı sızmaya başladı. Bir süre sonra sızmayı fark eden Şaban, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlenen Şaban'a ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelerin ardından Şaban, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Şaban'ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fethi Sekin, Tunceli, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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