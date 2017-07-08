Tunceli'de Sivil Araca PKK Bombası: 1 Yaralı

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, kamyonetin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.



Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Pülümür-Erzincan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Erzincan'dan Elazığ yönüne giden Türk kökenli Alman vatandaşı Erdal Özbek yönetimindeki kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, yan yatan kamyonetteki Özbek yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal Özbek, ambulansla Pülümür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



YOL, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI



Tunceli Valiliği de patlama nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi ve olay yeri inceleme çalışmalarının sekteye uğramaması amacıyla, Pülümür-Erzincan karayolunun ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. - Tunceli