Tunceli'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak
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Tunceli'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

28.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:10
Tunceli'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

TUNCELİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında toplanarak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verileceği kararı alındı.

TUNCELİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında toplanarak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verileceği kararı alındı. 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan, başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele konularının ele alındığı toplantıda, sinema solanlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verileceği kararı alındı. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz sınırları içinde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

 


Tunceli'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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