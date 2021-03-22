Tunceli'de silahla intihar ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Tunceli'de silahla intihar ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

22.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:45
Tunceli'de silahla intihar ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de, pikniğe gittiği arkadaşının silahıyla intihar ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de, pikniğe gittiği arkadaşının silahıyla intihar ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Yıldırım, piknik yapmak için 3 arkadaşı ile merkeze bağlı Geyiksuyu köyünün Meterisler mezrasına gitti.

Yanındakilerden, kentte bekçi olarak görev yapan A.Y'nin beylik tabancasını alan Yıldırım, önce çevreye ateş etti, ardından kendini vurarak intihar etti.

Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, ön otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında A.Y, K.B. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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