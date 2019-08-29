Tunceli'de "Sıfır Atık Projesi"

29.08.2019 12:36

Tunceli'de, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce kentte Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımında görev alma ve çevrenin korunması ile ilgili farkındalık artırma çalışmalarını yürütmek amacıyla gerçekleştirilen Sosyal Çalışma Programı kapsamında 19 üniversite öğrencisini işe alındı.

Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi tanıtmak ve uygulamak için Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sosyal Çalışma Programı kapsamında protokol imzalandıklarını söyledi.

Program kapsamında işe başlayan 19 üniversite öğrencisi ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapan ailelere yönelik Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirten Aktaş, "Etkinlikte öğrencilerimiz ailelere özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nın temiz tutulması, çöp ve diğer atıkların gelişi güzel doğaya bırakılmaması noktasında bilgiler vererek, ailelerin piknik yaptıkları alanları temiz bırakması için çöp poşeti ve eldiven dağıttı. Yine etkinliğimizde Munzur Çayı kıyısında kamp yapan öğrencilere Sıfır Atık Projesi hakkında bilgiler vererek beraber çöp toplama etkinliği yaptık." dedi.



Aktaş, kentte Sıfır Atık Projesi etkinliklerinin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA