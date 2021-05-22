Tunceli'de şiddetli fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de şiddetli fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu

Tunceli'de şiddetli fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısında hasar oluştu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısında hasar oluştu.

İlçede gece saatlerinde etkili olan rüzgar, Sakyol ve Aşağıbudak köylerinde şiddetli fırtınaya dönüştü.

Fırtınanın etkisiyle köylerdeki bazı ev ve ahırların çatısı uçtu, elektrik telleri koptu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve evleri hasar gören ailelere destek sağlanacağı bildirildi.

Tunceli'de şiddetli fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de şiddetli fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 15:45:05. #1.16#

title