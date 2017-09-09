Tunceli'de sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü



TUNCELİ - Tunceli'de Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristin üzerinden kalaşnikof silahın yanı sıra el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Timleri Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada," Nazımiye ilçesi kırsalında JÖH timlerimizce an itibariyle teröristlerle çıkan çatışmada bir erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristin üzerinden 1 adet kaleşnikof, 5 dolu şarjör, 2 el bombası, örgütsel döküman ve malzemeleri ele geçirilmiştir"denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiğini bildirdi.