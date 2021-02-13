Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü
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Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü

13.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:55
Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü

Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hasan Kılıçoğlu'nun kullandığı 24 ES 533 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan Gülseren Kılınç (49), Tunceli-Erzincan kara yolunda yanık kokusu geldiği için aracın sürgülü olan kapısını araladı.

Bu sırada Kılınç, seyir halindeki otomobilden düştü. Kılınç'ın düştüğünü fark eden otomobildekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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