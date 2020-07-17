Tunceli'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var (1) TUNCELİ'de servis midibüsüyle otomobil çarpıştı.

TUNCELİ'de servis midibüsüyle otomobil çarpıştı. Çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tunceli-Elazığ karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaynak: DHA