Tunceli'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var (1)
TUNCELİ'de servis midibüsüyle otomobil çarpıştı.
17.07.2020 12:40 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:01
TUNCELİ'de servis midibüsüyle otomobil çarpıştı. Çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Tunceli-Elazığ karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Kaynak: DHA