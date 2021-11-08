Son Dakika | Tunceli'de şehit yakınları ve gaziler Türkkan'ı istifaya davet etti

TUNCELİ (İHA) - - Tunceli'de şehit yakınları ve gaziler Türkkan'ı istifaya davet etti

TUNCELİ - Tunceli'de şehit ve gazi yakınları, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına sarf ettiği sözleri kınayarak kendisini istifaya davet etti.

Tunceli Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk heykeli önünde yapılan açıklamaya şehit ve gazi yakınları katılırken açıklamayı Tunceli Şehit Gazi Sendikaları İl Başkanı Semin Ergin yaptı. Ergin, "Bizler şehit ve gazi yakınları olarak bugün burada, Bingöl'de şehit yakınımıza hakaret edilmesinden duymuş olduğumuz rahatsızlığı ifade etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit yakınımızla yaşadığı diyalog sonucu, milletimizin oylarıyla seçtiği ve dolayısıyla onu temsil etme sorumluluğunu atfettiği bir milletvekiline, hiçbir suretle yakışmayan sözler sarf etmiş ve insanı utanca boğan bu çirkin ifadesi dolasıyla toplum vicdanında derin bir yara açmıştır" dedi.

Türkkan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Ergin, "Devletimiz uğruna canını severek feda etmiş aziz şehidimizin yakınının görmüş olduğu bu muamele, hiçbir koşul altında kabul edilebilir değildir ve Lütfü Türkkan'ın özürle affı söz konusu bile olamaz. Gazi meclisimizin bahçesinden dahi geçmemesi gereken bu vatandaşımızı derhal istifaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından şehit ve gazi yakınları sessizce dağıldı.