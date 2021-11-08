Tunceli'de şehit ve gazi yakınlarından İYİ Partili Türkkan'a tepki - Haberler
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Tunceli'de şehit ve gazi yakınlarından İYİ Partili Türkkan'a tepki

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de şehit ve gazi yakınlarından İYİ Partili Türkkan'a tepki

Tunceli'de şehit ve gazi yakınları, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de şehit ve gazi yakınları, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası bahçesinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Tunceli Şehit Gazi Sendikaları Başkanı Semin Ergin, Bingöl'de şehit yakınına küfredilmesinden dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Türkkan tarafından yapılan hareketin toplum vicdanında derin yara açtığını belirten Ergin, "Devletimiz uğruna canını severek feda etmiş aziz şehidimizin yakınının görmüş olduğu bu muamele, hiçbir koşul altında kabul edilebilir değildir ve Lütfü Türkkan'ın özürle affı söz konusu bile olamaz." dedi.

Ergin, Türkkan'ın gazi meclisinin bahçesinden dahi geçmemesi gereken bir vatandaş olduğunu belirterek, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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