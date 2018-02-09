Tunceli'de Şehit Polisin İsmi Kütüphaneye Verildi

Tunceli'de şehit polisin ismi kütüphaneye verildi

TUNCELİ - Mardin'de şehit düşen polis memuru İsrafil Kargın'ın ismi Tunceli'nin Pertek ilçesinde hazırlanan bir kütüphaneye verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında şehit düşen polis memuru İsrafil Kargın'ın ismi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında hazırlanan Pertek ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulundaki Z kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılış töreninde ilk konuşmayı şehit polis memuru İsrafil Kargın'ın babası Hüseyin Kargın yaptı. Oğlunun isminin bu şekilde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kargın, "Bu organizasyonu yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şuanda Suriye'de çarpışan ordularımızın, emniyet güçlerimizin Allah yardımcısı olsun" dedi.

Çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, "Çocuklarımızın sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, topluma, ailelerine, devletine milletine yararlı gençler yetiştirmek amacıyla zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak için bu kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla vatanı ve milleti için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin isimleri kütüphanelerimize verildi. Bugün açılışını yaptığımız kütüphanemize de şehit İsrafil Kargın kardeşimizin eşinin Pertekli olması nedeniyle onun ismini verdik" ifadelerini kullandı.

Tarihten bu yana yaşanan zorluklarla bu ülkenin kurulduğuna dikkat çeken Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise, "Bu ülke kolay kazanılmadı. Rengini şehitlerimin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı bayrağımız kolay kazanılmadı. Geçmişten günümüze nice şehitler verdik, hala da veriyoruz. Son olarak kahraman güvenlik güçlerimiz Afrin'de destanlar yazıyor. Ölümün çaresi doğmamak. Hepimiz vademiz dolduğunda bir gün öleceğiz. Ama yüce rabbim bizlere şehitlik mertebesini nasip eder inşallah. Çünkü aramızda pırıl pırıl çocuklarımız var. Biz sizlere daha güzel, daha güçlü yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. Bunun için de burada emniyetimizle, jandarmamızla, devletimizin tüm birimleriyle, milletimizle el eleyiz. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişiminde bunu yaşadık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle o hainlere fırsat verilmedi" diye konuştu.

Çocuklara çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Vali Sonel, "Gelecek Türkiye'sinde sizler güzel yerlerde görev alacaksınız. Bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin kıymetini bilin, çalışın ve dünyada söz sahibi olacak yerlere gelin. Eğitim çok önemli. Eğitimde çocuklarımıza böyle güzel bir kütüphanenin kazandırılması ve bu kütüphanede şehidimizin isminin yaşatılması çok önemli. İnşallah çocuklarımız bu kütüphaneden yararlanacak ve hayırlı işler yapacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.

Açılışa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in yanı sıra 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri ve şehidin ailesi katıldı. Açılışı, Vali Sonel ile birlikte şehidin ailesi yaptı.