Tunceli'de Sarıkız Örümceği bulundu



Türkiye'de çok az görülen ve Sarıkız Örümceği olarak adlandırılan 10 ayaklı, büyük, sarı renkli örümcek Tunceli'de bir vatandaş tarafından evinin önünde yakalandı.



Türkiye'de ender görülen örümcek türleri arasında bulunan Sarıkız Örümceği, Tunceli'de bir evin girişinde bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Irak'ın kuzeyi ve genellikle çöl olan yerlerde yaşadığı belirtilen örgümceğin büyüklüğü vatandaşları şaşırttı. Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Cihan Yıldız, oturdukları apartmanın giriş kapısında bulduğu 5 santimetre büyüklüğündeki örümceği cam bir kavanoza koydu. Örümceği bulan Cihan yıldız örümceği ilk gördüğü zaman ürktüğünü belirterek, "Geçen hafta içinde yan komşumuz apartmanın 4'üncü katında buna benzer bir örgümcek görmüştü. Apartman sakinleri çok tedirgin oldu. Vatandaşlar bu örümcekleri Atatürk Mahallesi'nde çok fazla gördüklerini söylüyorlar. Dün bu örümceği bulup kavanoza koydum. Bu örümcek Türkiye'de az görülen bir tür. Et ile besleniyor. Bölgede bu türde başka örümcek olup olmadığını anlamak için araştırma yaptım. Boş arazide yenilerine de rastladım. Ot ile kaplı alanlarda çok bulunuyor. Ancak boyutları bu kadar büyük değil. Ben biraz besleyip sonra doğal ortamına geri bırakacağım." dedi.