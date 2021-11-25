Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucusu hayatını kaybetti
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
İlçede güvenlik korucusu olarak görev yapan Sefer Demir'in kullandığı 23 ABN 642 plakalı otomobil, Alakuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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