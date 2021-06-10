Tunceli'de saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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Tunceli'de saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Tunceli'de saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 B 5931 plakalı saman yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - TUNCELİ

Tunceli'de saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Tunceli'de saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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