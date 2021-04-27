Tunceli'de "Salgın Değerlendirme" toplantısı
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Tunceli'de "Salgın Değerlendirme" toplantısı

Tunceli'de 'Salgın Değerlendirme' toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'de tam kapanma öncesinde "Salgın Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli'de tam kapanma öncesinde "Salgın Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 günlük tam kapanmayı açıkladı. Bunun üzerine ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de alınacak tedbir ve yapılacak uygulamalar nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığında, "Salgın Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma sürecinde alınması gereken tedbirlerin tek tek görüşüldüğü aktarıldı.

Öteyandan kentte rutin uygulama ve denetimlerin sürdüğü, ekiplerin sürekli sahada olduğu kaydedildi. - TUNCELİ

Tunceli'de 'Salgın Değerlendirme' toplantısı
Tunceli'de 'Salgın Değerlendirme' toplantısı
Tunceli'de 'Salgın Değerlendirme' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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