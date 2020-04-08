Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım ettiTUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, ekiplerce karşılanıyor.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kahramanlarımız her yerde yöre insanımızın duasını almaya devam ediyor. Şimdi de polisimiz 75 yaşındaki Melek ninemizin kahvaltısını evine götürüyor, jandarmamız da 88 yaşındaki Sakine ninemizin isteği üzerine bahçesine fidanlarını dikiyor dedi,

Jandarmanın 88 yaşındaki Sakine ninenin talebi üzerine fidan getirerek bahçesine diktiği görüntüleri, Vali Sonel tarafından sosyal medyadan da paylaştı.

Sakine nine, Ben 156'yı aradım. Karakoldan bana fidan getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Jandarma getirip fidanları dikti. Allah devletimize zeval vermesin, acıtıp incitmesin, devlete uzun ömür ve sağlık versin diyerek jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: DHA