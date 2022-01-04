Tunceli'de, sahte 2 bin 500 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

TUNCELİ'de, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, sahte 2 bin 500 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine aracı takibe aldı. Şehrin çıkış noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, sahte 2 bin 500 cinsel içerikli ürünü ele geçirildi. Sürücü de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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