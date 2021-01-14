Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek
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Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek

14.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:04
Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek

TUNCELİ'de, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

TUNCELİ'de, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.  İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir Tunceli'ye ilk etapta 2 bin aşı geldiğini ve 2 gün içinde tüm sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarımızdan sonra bakanlığımızın talimatıyla riskli grupların aşılamasına devam edeceğiz" dedi.

Çin'den getirilen ve Sağlık Bakanlığı'na ait, özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı nakil aracı' ile Tunceli'ye ulaştırılan CoronaVac aşısı, acil kullanım onayının ardından kentte de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde başlayan aşılama programında ilk aşıyı, sağlık çalışanlarını teşvik etmek amacıyla Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Gülbenat Şimşek oldu. Aşı olanlar, diğer sağlık çalışanlarınca alkışlandı. Dr. Şimşek, hastalığı yenmek ve zinciri kırabilmek için herkesin tek tek aşılanması gerektiğini belirterek, "Bu aşıyı sadece kendim için değil, halk sağlığı için oldum. Hem kendimi hem ailemi hem de sevdiklerimi koruyacağım ve bu mikrobu taşımayacağım. Bütün hastalarımı aşıya çağırıyorum" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN SONRA RİSK GRUBUNDAKİLER'

Tunceli'ye ilk etapta 2 bin aşı geldiğini ve 2 gün içinde tüm sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Aşı odalarımız kent merkezi ve ilçelerde hazır. Sağlık çalışanlarımızdan sonra bakanlığımızın talimatıyla riskli grupların aşılamasına devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın aşı konusunda hassas olmalarını istiyorum. Çünkü toplu bir seferberlik. Toplu olarak aşılanırsak, bu duruma inanırsak Covid-19 belasından kurtuluruz. Bugün 600'ün üzerinde aşıyla tüm sağlık çalışanlarımızı aşılarız. Çünkü hastalığı geçiren çalışanlarımız var. Bu duruma ben de dahilim" diye konuştu.


Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek
Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek
Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek
Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek
Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek
Tunceli'de sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı; risk grubuyla devam edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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