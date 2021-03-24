Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı

24.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:25
Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı

Tunceli'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde doluya dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, kent sakinlerine ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Pülümür ilçesinde de sağanak sebebiyle taşan dereler, Tunceli-Erzincan kara yolunu ulaşıma kapattı.

Derelerin taşıdığı toprak, taş ve ağaç kütükleriyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Bülent Uygun Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:26:37. #1.14#
title