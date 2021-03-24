Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı

Tunceli'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde doluya dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, kent sakinlerine ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Pülümür ilçesinde de sağanak sebebiyle taşan dereler, Tunceli-Erzincan kara yolunu ulaşıma kapattı.

Derelerin taşıdığı toprak, taş ve ağaç kütükleriyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren