Tunceli'de Polislerden "Örnek" davranış - Tunceli'de Polislerden "Örnek" davranış Tunceli'de polisler down sendromlu 50 yaşındaki Nezahat Anuk'un doğum günü kutladı ve yolda yaralı gördükleri kedi için ise ekipler gelene kadar trafiği tek şeritte düşürdü.

- Tunceli'de Polislerden "Örnek" davranış

TUNCELİ - Tunceli'de polisler down sendromlu 50 yaşındaki Nezahat Anuk'un doğum günü kutladı ve yolda yaralı gördükleri kedi için ise ekipler gelene kadar trafiği tek şeritte düşürdü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Down sendromlu Nezahat Anuk için Polis Özel Harekat Timleri doğum günü pastasıyla evini ziyaret etti. Anuk'un doğum gününü kutlayan polisler, yürekleri ısıttı.

Öteyandan kent merkezinde 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yaralı halde yolda yaralı bir kedi fark edildi. Kediyi fark eden polisler, trafiği kontrollü olarak tek şeride düşürerek tedavisi için veteriner çağırdı.Veteriner gelene kadar tek şeritten ulaşım sağlandı. Ardından da kedi tedavi altına alındı.

Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, " Nezahat Ablamızın(Pülümürlüler Nezko diye hitap eder) 50.Yaş Gününü polis özel harekattaki kahraman arkadaşlarımız sağ olsunlar unutmamışlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA