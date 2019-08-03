Tunceli'de PKK silahları ve mühimmatı ele geçirildi
TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
Tunceli'nin Bali Deresi bölgesinde Jandarma Özel Harekat(JÖH) timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda 1 keskin nişancı tüfeği, 5 Kalaşnikof tüfeği, 1 tabanca, 2 bin 470 fişek, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof şarjörü ile güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Tunceli'nin Bali Deresi bölgesinde Jandarma Özel Harekat(JÖH) timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda 1 keskin nişancı tüfeği, 5 Kalaşnikof tüfeği, 1 tabanca, 2 bin 470 fişek, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof şarjörü ile güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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