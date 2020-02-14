Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Haberler

Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:38
Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

'de terör örgütü 'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler