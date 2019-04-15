Tunceli'de PKK'lıların Kullandığı 2 Sığınakta Tüfekler ve Mühimmat Ele Geçirildi

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 sığınakta keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfek ile çok sayıda mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat timlerinin katılımıyla Munzur Vadisi içerisindeki Bali Deresi'nde düzenlenen operasyonda, sarp ve kayalık alanda girişi dar olan 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, makineli tüfek, tüfek dürbünü, 2 şemsiye, 2 akü, 10 çift ayakkabı, 50 büyük pil, 300 metre halat, 10 battaniye, 2 yemek ocağı, 25 soba borusu, 50 kilo kireç, 2 fırın, 50 diş macunu, radyo, 15 kutu çakmak gazı, 5 kilo çivi, 7 ekmek sacı, 50 kilo tuz, 10 litre benzin, 200 metre naylon, 100 metre branda, 100 metre hortum, tıbbi ve yaşamsal malzeme ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. - Tunceli

Kaynak: DHA