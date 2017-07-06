Tunceli'de PKK'lı Teröristlerin Yol Kesip, Araç Yakması

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, terör örgütü PKK mensuplarınca aracı yakılarak kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın serbest bırakılmasını istedi.



Güder, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giden Yılmaz'ın otomobilinin kurşunlanmış ve yanmış olarak Pülümür Vadisi'nde bulunduğunu hatırlatarak, Yılmaz'ın özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtti.



Yılmaz'dan haber alınamadığını, sağ salim dönmesini dileyerek sabır ve umutla beklediklerini ifade eden Güder, şunları kaydetti:



"Bilinmelidir ki yaşam ve özgürlük, her yurttaşın temel ve vazgeçilmez hakkıdır. Artık günümüze acı bir haberle uyanmak, bir yurttaşımızın ve öğretmenimizin daha acısını duymak istemiyoruz. Sadece Tunceli değil, bütün ülkede huzurun ve barışın hüküm sürmesini diliyor ve bunun için dua ediyoruz."



Güder, öğretmen Yılmaz'ın serbest bırakılmasını isteyerek, "Öğretmenimiz Yılmaz'ın özgürlüğüne kavuşması için çağrıda bulunuyoruz. Umuyoruz ki daha önce ilimizin değerli sivil toplum örgütleri ve bugün partimizce yapılan çağrılar sonuç verir ve bir insanımız, öğretmenimiz sevdiklerine, mesleğine ve öğrencilerine kavuşur." ifadesini kullandı.